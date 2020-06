Calciomercato Lazio, per Szoboszlai è duello con il Milan. Ma il prezzo...

Dominik Szoboszlai resta il sogno di mercato della Lazio per il centrocampo. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, il duello con il Milan per il giocatore del Salisburgo resta aperto, anche se non ci si è ancora decisi ad affondare il colpo. E uno dei motivi principali è proprio il prezzo, gonfiato dai tanti occhi puntati sul 19enne: il club austriaco vorrebbe almeno 25 milioni per cedere il suo talento. A luglio si cercherà di abbassare le pretese del Salisburgo, ma la destinazione finale di Szoboszlai è tutt'altro che scontata.

