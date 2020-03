Coronavirus, positivo il portiere dell'Arsenal femminile Pauline Peyraud

Il Coronavirus non fa distinzioni di sesso, età o categoria. Anche il calcio è stato colpito, numerosi i positivi tra le file dei calciatori. In casa Arsenal, dopo Mikel Arteta, è arrivato il risultato del test anche di Pauline Peyraud-Magnin, ventottenne e portiere della squadra femminile. Queste le sue dichiarazioni: "Ho avuto molti sintomi legati a questo virus: febbre, raffreddore, mal di testa costante, difficoltà respiratorie, tanta stanchezza e perdita di gusto e olfatto. Ho ancora paura. Spero che ci sarà un prima e soprattutto un dopo e che sia migliore per tutti noi. Mio padre è un pompiere, mia sorella è un'infermiera, invito tutti a restare in casa proprio per aiutare quelle persone che vanno al fronte per noi".

CALCIOMERCATO LAZIO, ANCHE IL NAPOLI PUNTA MURIQI

LAZIO, LE PAROLE DI DIACONALE

TORNA ALLA HOMEPAGE