Coronavirus / Prima vittima fra i medici pontini: morto Roberto Mileti, grande laziale

Roberto Mileti era un grande laziale ed è uno dei tanti medici caduti "sul campo di battaglia" contro il coronavirus. Ginecologo, da 24 anni lavorava nella casa di Cura San Marco. È deceduto tre giorni fa al Santa Maria Goretti di Latina dopo un ricovero durato circa dieci giorni. È la prima vittima fra i medici pontini. Ricoverato in primo luogo per difficoltà respiratorie e una leggera febbre, era stato rimandato a casa. Tornato al Goretti dopo aver capito che non si trattava di una semplice influenza ma di aver contratto il Covid-19, ha lottato strenuamente contro il nemico invisibile. La condizione clinica, peggiorata negli ultimi giorni all'improvviso, aveva reso necessaria anche una tracheotomia. Mileti ha continuato a lottare ma il suo cuore alla fine si arreso. Alla sua famiglia vanno tutte le condoglianze della redazione de Lalaziosiamonoi.it.

