Coronavirus / Recupero Inter-Sampdoria: il 20 maggio è una possibilità, ma la regolarità...

Niente sport e niente Serie A in questo fine settimana in Lombardia e Veneto a causa del coronavirus. Inter-Sampdoria, al contrario di Verona-Cagliari e Atalanta-Sassuolo, diventa un enigma. A quando il recupero dei nerazzurri impegnati con Juventus e Lazio nella corsa allo Scudetto? L'Inter deve giocare il ritorno di Coppa Italia contro il Napoli (andata terminata 0-1 in favore di partenopei ndr), ed è in corsa per l'Europa League dopo aver ipotecato il passaggio del turno agli ottavi di finale grazie allo 0-2 in Bulgaria contro il Ludogorets. Se l'Inter dovesse andare avanti e arrivare in finale di Coppa Italia e in finale di Europa League, la data utile che ne uscirebbe fuori sarebbe quella del 20 maggio, il mercoledì prima dell'ultima giornata del campionato. Un colpo al cuore per la regolarità della Serie A. Dunque le speranze sono tutte riposte nelle avversarie: uscire dalle Coppe a questo punto potrebbe voler dire salvaguardare il finale di stagione. Basterebbe anche solo l'eliminazione della Coppa Italia per liberare una data fra il 12 e il 14 di maggio.

Bologna - Udinese, ammonito Mbaye: era diffidato, salta la Lazio

Genoa - Lazio, Nicola: "Gradinata Sud? E' giusto che ci siano gli avversari"

TORNA ALLA HOMEPAGE