Coronavirus, Rezza (Iss): "In questo periodo meglio essere un po' asociali"

Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento Malattie infettive dell'Istituto Superiore di sanità, ha spiegato che devono essere evitati allarmismi: "Non sappiamo se già si è raggiunto il picco, ma è normale che quando aumentano i casi, crescono anche quelli più gravi. In questo periodo meglio essere un po' asociali, è una misura temporanea, passerà. Cambiare dei comportamenti sociali per un periodo... che sarà mai? Non sappiamo se abbiamo raggiunto il picco o se crescerà in maniera esponenziale perché ci sono in atto interventi importanti, interventi sociali importanti, che possono essere molto efficaci. Poi potremo vedere la diminuzione di numero di casi come ci auguriamo".

BILANCIO A OGGI - Il commissario Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa alla Protezione Civile ha fornito il bilancio giornaliero. Sono 1.835 gli ammalati per coronavirus in Italia, con un incremento di 258 persone rispetto a ieri. A questi vanno aggiunti i 149 guariti (66 in più rispetto a ieri) e i 52 morti (11 in più di ieri).