Coronavirus, Rezza: "Ripresa del calcio una decisione difficile, il rischio non è zero"

Gianni Rezza, dell'Istituto superiore di sanità, si è espresso sulla ripresa del campionato nel corso della conferenza stampa organizzata dall'Istituto sull'andamento epidemiologico della pandemia Covid-19: "La eventuale ripresa del calcio credo sia una decisione difficile da prendere, ma per questo sport non ci sono condizioni di rischio 'zero' e in questo caso c'è anche un contatto fisico. Il rischio non è zero".

