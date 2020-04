Coronavirus / Roma, scontro PD-M5S: ultimatum al Movimento

Il Partito Democratico lancia l'ultimatum al M5S definendo vergognoso il comportamento tenuto dalla maggioranza dinanzi alle trattative sulle nuove misure per far ripartire la città al termine del lockdown. A parlare è il capogruppo dem Giulio Pelonzi che ha abbandonato il tavolo di confronto con il Movimento dopo la bocciatura di tutti gli atti delle opposizioni da parte dei consiglieri: "Noi oggi ci siamo presentati al tavolo, ma per la fase 2 devono esserci condizioni di lavoro diverse e contenuti veri, con un rapporto serio e non solo a parole con l'opposizione, altrimenti non ci interessa. Non vogliamo produrre titoli sui giornali, ma atti utili per la città di Roma. Visto il periodo avevamo dato disponibilità a fare una cabina di regia tra capigruppo e Giunta, poi diventata un tavolo di confronto tra maggioranza e opposizione. Gli ultimi tre Consigli sono stati una vergogna: abbiamo avanzato proposte frutto dell'interlocuzione con le forze sociali ed economiche della città, nonostante la complessiva inadeguatezza dell'azione della maggioranza, abbiamo votato a favore di atti del M5S come delle altre forze politiche che ritenevamo utili per i cittadini in questo momento, cosa che non è stata fatta dai consiglieri della maggioranza che hanno bocciato tutti gli atti non solo del Pd, ma di tutte le opposizioni. Ieri sera lo stesso De Vito, sconsolato e sarcastico, ha definito la seduta 'un Consiglio molto proficuo, infatti non e' stato approvato nemmeno un atto'".

