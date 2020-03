Coronavirus / Sampdoria, i contagiati diventano 8: la società non fa i nomi

Continua ad aumentare il numero di calciatori di Serie A positivi al coronavirus. Lo rende noto Il Secolo XIX, che spiega come in casa Sampdoria si sia passati da 5 a 8 giocatori contagiati. Questa volta, però, la società doriana ha deciso di non diramare i nomi di chi ha preso il Covid-19. Di seguito, ecco il comunicato uffiiciale del club blucerchiato:

"L’U.C. Sampdoria comunica che, onde evitare fughe di notizie ed inutili allarmismi, ha scelto di non dare più informazioni sui propri tesserati che, in presenza di lievi sintomi, sono stati sottoposti agli accertamenti previsti in merito al Coronavirus-COVID-19. L’unica notizia importante è che i ragazzi stanno tutti bene e sono nei loro domicili a Genova.

In un momento così complicato per il nostro Paese e nel rispetto di chi sta operando in prima linea è doveroso non alimentare ulteriori preoccupazioni per situazioni sotto controllo. Invitiamo gli organi d’informazione a rispettare la nostra scelta".