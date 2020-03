Coronavirus / Scaricare il modulo di autocertificazione per gli spostamenti e compilarlo: le FAQ

Muoversi in tutta Italia, anche per gli spostamenti da città in città e all'interno del proprio comune, necessita di autocertificazione del Ministero dell'Intero. Dove scaricare il modulo? Ecco qui il link diretto per scaricarlo: CLICCA QUI PER SCARICARE IL MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE.

Come compilarlo? Nel documento, firmato dalla persona che intende spostarsi e dall'agente di polizia che effettua il controllo, deve essere indicata la motivazione del viaggio. Quattro le possibili ipotesi: 1) Comprovate esigenze lavorative; 2) situazioni di necessità; 3) motivi di salute; 4) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Attenzione ai controlli. Le forze dell'ordine potranno effettuare immediate o successive indagini per suffragare quanto da voi autocertificato. In caso di falso scatterà una denuncia che prevede l’arresto fino a tre mesi e una denuncia per reati dolosi contro la salute pubblica.

