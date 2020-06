Coronavirus / Sileri: "Non esiste un problema Lombardia. Oggi numeri incoraggianti"

Il vice ministro della Salute Pierpaolo Sileri a 'Non è l'arena' su La7 ha parlato dei numeri sul coronavirus e della situazione in Lombardia: "Non esiste un problema Lombardia. Il paese è aperto, ognuno può spostarsi dove vuole. La Lombardia è stata una regione sfortunata perché è stata la porta per il virus. I numeri degli ultimi giorni sono molto incoraggianti, quindi andiamo avanti uniti sulla strada intrapresa".