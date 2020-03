Coronavirus / Spagna, Madrid in ginocchio: un morto ogni 16 minuti

La Spagna sta tristemente recuperando posizioni nella mappatura del contagio da coronavirus. A far scalpore sono soprattutto i numeri della capitale, Madrid, in ginocchio per quanto concerne la situazione attuale, ma soprattutto immaginando quella futura. Ci sono già oltre 3000 ricoverati a Madrid e ogni 16 minuti una persona muore negli ospedali cittadini. El Pais aggiunge come il bilancio non include inoltre le persone morte in strutture sanitarie al di fuori degli ospedali "canonici". Non solo: vista la rapidità del contagio gli esperti parlano di un numero di positivi che potrebbe già aggirarsi in decine di migliaia, prospettando una crisi sanitaria senza precedenti.

