Coronavirus, un caso di positività nell'Almeria: il giocatore è asintomatico

È positivo al Covid-19 un giocatore dell'Almeria, club arrivato quarto al termine del campionato spagnolo di seconda divisione, qualificandosi ai playoff per la promozione in Liga. La stessa società, con una nota pubblicata sul proprio profilo Twitter, ha dato la notizia: il calciatore, asintomatico ma posto immediatamente in isolamento, si sottoporrà in giornata a un secondo tampone. Il club ha sospeso gli allenamenti, tutti i membri dello staff sono rientrati nelle loro abitazioni private. Infine, seguendo il protocollo della Liga, verrà eseguito un nuovo test su tutti i membri dello staff entro oggi, a 24 ore da quello precedente.

Calciomercato Lazio, dall'Inghilterra: "Ancelotti vuole Immobile all'Everton"

Lazio - Brescia, i convocati di Inzaghi: torna Lazzari, assente Caicedo

TORNA ALLA HOMEPAGE