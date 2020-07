Calciomercato Lazio, dall'Inghilterra: "Ancelotti vuole Immobile all'Everton"

Carlo Ancelotti vuole Ciro Immobile. L'indiscrezione è stata riportata dal team inglese di 90min.com, che aggiunge come l'ex tecnico del Milan, convinto di voler rimanere alla guida dell'Everton, avrebbe richiesto l'attaccante della Lazio alla dirigenza del club. Dopo aver concluso il campionato al dodicesimo posto in classifica nell'anno in cui il Liverpool è tornato a vincere la Premier League, l'allenatore avrebbe espresso la propria volontà di rimanere a lungo in squadra, a patto che gli vengano dati maggiori poteri in chiave mercato. I numeri del centravanti della Lazio parlano da soli. 34 le reti siglate finora, che l'hanno portato a raggiungere Lewandovski in cima alla classifica per la Scarpa d'Oro e a posizionarsi a due lunghezze di distanza da Higuain come calciatore più prolifico di sempre in Serie A. Mashiri, il presidente dell'Everton, è disposto a sacrifici importanti. Tuttavia - e non è un mistero - la Lazio considera Immobile incedibile, al punto da volergli rinnovare ulteriormente il contratto, che ad oggi scadrebbe nel 2023. L'operazione, visti i presupposti, appare quantomai complicata.

UFFICIALE - Serie A, orari ultima giornata: Napoli - Lazio di sabato sera

Calciomercato Lazio, si tenta il colpo David Silva: i dettagli

TORNA ALLA HOMEPAGE