Coronavirus, un positivo in Campidoglio: la sindaca Raggi in autoisolamento

Un positivo in Campidoglio. Questo è quanto emerge sull'edizione online de Il Foglio. Si tratterebbe di Stefano Castiglione, capo gabinetto della sindaca Virginia Raggi. Quest'ultima, dopo essersi recata in un ospedale pubblico per effettuare il tampone, si trova ora in autoisolamento. Fino all'esito del test, continuerà a svolgere le sue funzioni da remoto. Queste le parole di Stefano Castiglione: "Mi trovo in casa con qualche linea di febbre. La sindaca? Mi ha chiamato poco fa per conoscere le mie condizioni. Non la vedo dalla scorsa settimana".