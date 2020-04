Coronavirus / Usa, tigre positiva nello zoo del Bronx

CORONAVIRUS USA - Dopo il gatto positivo in Belgio, arriva la tigre negli Stati Uniti. Un felino dello zoo del Bronx, a New York, è risultato positivo al Covid 19. L'esemplare, una femmina di 4 anni di nome Nadia, è affetta da tosse secca e non mostra appetito. Pre precauzione è stata sottoposta al test ed è risultata affetta dal virus. Altre 3 tigri e 3 leoni mostrano sintomi associabili al coronavirus. Tra questi esemplari anche Azul, sorella di Nadia. Tutti gli animali dovrebbero recuperare in qualche giorno. I felini sarebbero stati contagiati da un inserviente dello zoo, come sottolinea il Washington Post, mentre è escluso che gli animali possano infettare l'uomo. Il bioparco è chiuso dallo scorso 16 marzo.

