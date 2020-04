Coronavirus / Vaccino da Oxford, Varvello: "Entro ottobre si saprà se funziona"

Del vaccino per il coronavirus in fase di test sull'uomo presso l'Università di Oxford si è già ampiamente parlato. Bill Gates si è detto pronto a sovvenzionare la produzione, ma sui tempi c'era ancora incertezza. L'inviato Rai, Marco Varvello, in diretta da Londra per Che Tempo Che Farà su Rai 2, ha diffuso qualche informazione in più: "Sono molto ottimisti che entro ottobre si possa sapere se il vaccino da una parte funziona e dall'altra non ha gravi effetti collaterali, che è un altro aspetto da tenere in considerazione. Fase 2 nel Regno Unito? Sembra quasi una fase 2 'fai-da-te'. Qua c'è una grande catena di bricolage che ha aperto per scelta autonoma, mantenendo il distanziamento".