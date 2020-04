Coronavirus, Vieira aiuta Nizza: la curiosa donazione alle case di riposo

Patrick Vieira, tecnico del Nizza, ha ricevuto i ringraziamenti dal sindaco della città per aver donato 250 iPad agli anziani alloggiati in quattro case di riposo. Il 43enne Vieira, ex nazionale dei Blues, ha vinto i Mondiali del 1998. Il sindaco Christian Estrosi afferma che "insieme siamo sempre più forti e ringrazio Vieira e Nizza per la loro generosità". Estrosi ha aggiunto che i dispositivi elettronici "sono essenziali per aiutare le persone a mantenere il contatto con le loro famiglie e limitare l'isolamento dei nostri anziani durante il periodo di confinamento".