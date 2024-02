Corsa Champions, Behrami sicuro: "Il Napoli può ancora rimontare"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il Napoli strapazza il Sassuolo, battuto 6-1 in rimonta dopo il vantaggio neroverde di Racic, gol di Rrahmani, tripletta di Osimhen e doppietta di Kvaratskhelia. Negli studi di Dazn l'ex calciatore Valon Behrami ha detto la sua sulla corsa per i posti Champions. Le parole: "Al di là dei punti guarderei l'atteggiamento della squadra, può assolutamente rimontare e puntare al quarto posto. In questa squadra fa tutto l'atteggiamento perché il potenziale c'è. Se l'atteggiamento è questo, il Napoli non ha limiti. Stasera mi è piaciuta la dedizione di questa squadra. L'allenatore le idee le mette in pratica in pochi giorni, poi tutto dipende dalla reazione dei giocatori e oggi la squadra ha reagito secondo i dettami del suo allenatore. Contro il Cagliari il Napoli ha trovato delle difficoltà e oggi s'è migliorato. L'allenatore ha chiesto grande voglia di fare, ha messo delle regole e si vede che viene rispettato".