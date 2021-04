Corsa Champions, brusco stop del Milan: il Sassuolo vince in rimonta

Stop pesante per il Milan a San Siro contro il Sassuolo. La squadra di Pioli passa in vantaggio al 30' del primo tempo grazie a Calhanoglu, ma poi viene ribaltata da una doppietta di Raspadori tra il 76' e l'83'. La sconfitta rappresenta un brusco passo falso dei rossoneri nella corsa ai primi quattro posti della classifica, valide per l'accesso alla prossima Champions League: il Milan rimane a 66, con l'Atalanta a 64, la Juventus a 62, il Napoli a 60 (tutte con una partita in meno), e la Lazio a 58 (con due partite in meno). Risultato favorevole per le dirette concorrenti che hanno l'occasione di accorciare o addirittura operare il sorpasso: la Juventus è impegnata stasera in casa contro il Parma, l'Atalanta domani farà visita alla Roma e infine lo scontro diretto al Maradona tra Napoli e Lazio.