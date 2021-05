Corsa Champions, Di Canio: “Difficile pensare a una Juventus qualificata”

Paolo Di Canio ha le idee chiare: "Mi viene difficile pensare che Atalanta e Napoli non possano entrare in Champions. Guardando il calendario, invece, dico che è davvero difficile per la Juve. Le altre squadre stanno troppo meglio tecnicamente e fisicamente. Ma nel calcio tutto è possibile". Questa la lettura dell'ex attaccante di Lazio e West Ham negli studi di Sky Sport a proposito della corsa Champions League.