Corsa Champions, Di Marzio: "Il Milan rischia, attenzione alla Lazio"

Lo scudetto è stato già deciso, ma dal secondo posto in poi rimangono i dubbi. La Lazio, nonostante sia attualmente sesta, è in corsa per un posto in Champions League e gli stop di Atalanta e Napoli hanno favorito il recupero biancoceleste. Gianni Di Marzio, intervistato da TMW Radio, ha parlato proprio di questo: "I confronti diretti saranno determinanti. Il Napoli ha giocato contro un Cagliari che sta diventando una squadra. Il Napoli avrebbe meritato, ma in questa corsa rischia il Milan. La Juventus? E' stata la peggior partita stagionale. E' una squadra vuota nella testa. E non trascurerei la Lazio, che di partita difficile ha solo il derby".