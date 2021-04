Corsa Champions, Pioli: “Ce la giochiamo con squadre capaci di vincere 8 partite su 9”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha commentato il successo sul campo del Parma e la corsa Champions che vedrà protagonisti i rossoneri da qui alla fine del campionato. Queste le sue parole: "Io ho detto che la quota 75 punti potrebbe essere quella giusta. Ma noi ci giochiamo la Champions con squadre capaci di vincere 7-8 partite su 9. Non dobbiamo far conti, abbiamo pensato troppo in avanti non preparando bene la partita dopo".