Corsa Champions, Zazzaroni: “Lazio più vicina all’illusione che al sogno”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato della corsa Champions League nel suo editoriale. Questo il suo pensiero: "Quando mancano due giornate dalla fine, alla Juventus servono più i suicidi delle dirette concorrenti che i miracoli di Ronaldo e Buffon. Atalanta e Milan sono virtualmente dentro, il Napoli viaggia a velocità di crociera ed è atteso da Fiorentina e Verona, che non hanno più nulla da chiedere al campo. E la Lazio è più vicina all'illusione che al sogno".

Ti ricordiamo che la diretta streaming e tv della partita sarà su DAZN. Per non perderti il derby abbonati subito, puoi disdire quando vuoi senza costi e vincoli: CLICCA QUI PER ABBONARTI E VEDERE IL DERBY SU DAZN