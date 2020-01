Costacurta, che gaffe su Immobile: "Segna poco con le grandi". Ma i numeri lo smentiscono...

Una gaffe che poteva essere evitata. Soprattutto in questo momento magico per Ciro Immobile, reduce dalla tripletta alla Sampdoria. L'attaccante della Lazio ha segnato 23 gol in 18 partite, numeri strepitosi che lo rendono il bomber più prolifico della Serie A. Ciro sta scalando le classifiche all time, sta riscrivendo la storia del club biancoceleste a suon di gol, ma per Costacurta questo non è abbastanza per considerlo un campione a tutti gli effetti. Intervenendo a Sky l'ex difensore del Milan ha commentato: "A Immobile manca il definitivo salto di qualità. Vorrei vederlo migliorare contro squadre come Inter, Juventus e Roma. Inoltre vorrei segnasse di più anche con la Nazionale. Contro le big fatica un po'. C'è da dire comunque che un Immobile come quello di adesso non l'ho mai visto, ha una fiducia incredibile". Frasi che lasciano il tempo che trovano. I numeri infatti screditano il pensiero di Costacurta. Immobile infatti, soltanto con la maglia della Lazio, ha segnato 4 gol in 10 incontri contro la Juventus, 5 reti in 8 occasioni contro la Roma e 1 gol in 9 partite con l'Inter.

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO

LAZIO, CONTROLLI IN PAIDEIA PER STRAKOSHA

TORNA ALLA HOMEPAGE