Costacurta: "Contento per la prima apertura, va nella direzione giusta"

Anche Billy Costacurta, al pari degli altri suoi colleghi, ha espresso il proprio pensiero relativamente alla ripresa degli allenamenti. Opinionista di Sky Calcio Club, l'ex difensore ha spiegato: "Credo che i giocatori si debbano far trovare pronti, non solo fisicamente ma mentalmente. Già il fatto di questa nuova direttiva mi lascia contento, va in una certa direzione, quella giusta. Io ricordo che quando è capitato di essere chiuso 45 giorni con i miei compagni, ero contento. Leggo di giocatori che sono dubbiosi, non so".

Serie A, inizia una settimana decisiva e il Governo si spacca sulla ripresa

Marchegiani: "Questa è una finta ripartenza, il vero scoglio il 18 maggio"

TORNA ALLA HOMEPAGE