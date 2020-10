Covid/ Conte: "Didattica a distanza decisione difficile, ma il contagio è preoccupante"

In occasione dell'intervento in video-conferenza per la cerimonia in onore di Willy Monteiro, il premier Giuseppe Conte ha parlato anche della pandemia, soffermandosi sul tema della didattica a distanza: "Credetemi, è stata una decisione non facile. Abbiamo lavorato tanto per questa didattica in presenza, oggi dobbiamo integrare la didattica a distanza perché la curva del contagio è diventata davvero molto preoccupante ma contiamo di farlo solo per qualche settimana, il tempo per riportare la curva sotto controllo. Non c'è nulla che ci faccia crescere meglio di un'autentica relazione interpersonale. Dobbiamo confrontarci, dobbiamo alimentare il confronto delle idee, un confronto anche aspro ma sempre rispettoso dell'opinione altrui. E saremo un Paese migliore".