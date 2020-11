Covid, Conte: "Italia divisa in zone gialle, arancioni e rosse"

Nuova conferenza stampa del premier Giuseppe Conte che ha delineato le nuove linee guida del decreto che entrerà in vigore ufficialmente da venerdì 6 novembre e sarà valido fino al 3 dicembre. Italia quindi divisa in zone rosse, arancioni e gialle in base all'andamento dei contagi."Più elevata è la circolazione del virus, più restrittive sono le misure che andiamo a introdurre. Nell'area gialla a livello di rischio moderato fanno parte Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Molise, Marche, Provincia di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto. Dell'area arancione con livello di criticità medio alta fanno parte Puglia e Sicilia. Nell'area rossa sono comprese le regioni Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta. Le misure entreranno in vigore venerdì in modo da dare la possibilità alle regioni di organizzare le proprie attività. Avrete notato che non ci sono regioni comprese in aree verdi. Non ci sono territori che possono sottrarsi perché la pandemia corre ovunque".

