Covid / Dpcm, oggi proteste in 17 città. Dalla Toscana la "marcia su Roma"

Proteste attese domani in 17 città d'Italia contro le chiusure del governo annunciate oggi, alle 13.30, dal premier Giuseppe Conte in conferenza stampa. Da Milano a Roma, da Torino a Palermo, da Firenze a Venezia. Ristoratori, negozianti, sportivi, ma non solo: anche comuni cittadini. Tanta gente unita dal "no" alle chiusure imposte dal Governo. Tutti riuniti sotto un unico hashtag: #siamoaterra. Dalla Toscana, al momento, la protesta più esemplificativa: una marcia su Roma che dovrebbe durare fino al 4 novembre, anniversario dell’alluvione di Firenze del 1966. Sgomento fra i lombardi: "Un altro mese così e Milano sarà una città fantasma, morta".

Pubblicato il 25/10