Covid | Il Cagliari fa la sua parte: gruppo squadra vaccinato in mattinata

"Il Cagliari Calcio comunica che l’intero gruppo squadra ha ultimato il ciclo vaccinale Covid-19: la somministrazione delle dosi è stata effettuata presso le strutture dell’Ats Sardegna di Cagliari. Con l’occasione il Club intende ringraziare il personale sanitario per la competenza e per la professionalità dimostrata: a supporto della campagna vaccinale in corso nell’Isola, la più importante arma per combattere la pandemia, l’auspicio è che tutta la popolazione – compresi quindi gli atleti e gli sportivi sardi – inizi o completi al più presto il proprio ciclo di vaccinazione". Attraverso questa nota ufficiale il club sardo ha comunicato di aver svolto le vaccinazioni contro il Covid-19.