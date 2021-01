Covid / Italia, stato d'emergenza fino al 31 luglio chiesto dal Cts. Vaccino sicuro contro le varianti

I vaccini Pfizer e Moderna difendono, secondo il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, anche da tutte le varianti del Sars-Cov2 che stanno man mano venendo sequenziate, in primis da quella inglese: "Dai dati in nostro possesso i vaccini per il coronavirus autorizzati hanno la capacità di coprire tutte le varianti ad oggi note. Sono contrario ad allungare i tempi fra la prima dose e il richiamo perché andiamo su un piano sconosciuto e tutti gli studi danno questa indicazione. Non prolungherei troppo perché mancherebbero le certezze". Intanto il Cts ha chiesto la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 luglio.