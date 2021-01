Covid / Juventus, Alex Sandro negativo al tampone: torna ad allenarsi in gruppo

Buone notizie per Pirlo che recupera anche l'ultimo calciatore rimasto positivo al Covid. Dopo de Ligt e Cuadrado, anche Alex Sandro è risultato negativo al doppio tampone e da oggi può tornare ad allenarsi in gruppo. Di seguito il comunicato del club bianconero: "Alex Sandro ha effettuato, come da protocollo, due controlli con test molecolare (tampone) per il Covid-19 con esito negativo. Il giocatore - prosegue la nota ufficiale della Juventus - è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento, si unirà alla squadra domattina presso il JTC".