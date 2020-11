Covid / Rezza: "L'RT è di 1,43. In via ipotetica la trasmissione è in diminuzione"

Dopo settimane difficili per tutti gli italiani, pare stiano arrivando i primi risultati delle ulteriori restrizioni applicate dal governo. Durante il punto settimanale del Comitato tecnico-scientifico, l'epidemiologo Giovanni Rezza ha dichiarato: "L'RT attualmente è di 1,43 e indicherebbe in via ipotetica di tendenza una certa diminuzione della trasmissione. L'RT è il primo parametro quando c'è una inversione, quindi c'è anche una diminuzione dell'RT ma un aumento dei casi, dovuta alla trasmissione precedente. Tanto è vero che gli altri indicatori sono in crescita, cioè i numeri di ricoveri ospedalieri e soprattutto il numero dei ricoveri di terapia intensiva, aumentato considerevolmente e da tenere in considerazione".