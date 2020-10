Covid / Sardegna, sì al lockdown: Milano e Roma sotto la lente d'ingrandimento

La Sardegna si avvicina a grandi passi verso il lockdown. 24, 48 ore al massimo, e per 15 giorni la Regione fermerà tutto. Il Presidente della Regione, Solinas, adotterà i provvedimenti annunciati ieri e ribaditi oggi nella riunione dei capigruppo aperta all'opposizione, andata in scena in videoconferenza. Per arginare i contagi per 15 giorni saranno chiuse tutte le principali attività e anche porti ed aeroporti. Raggiungere la Sardegna sarà quindi impossibile per tutti, virus compreso. Sotto la lente d'ingrandimento adesso Milano e Roma. Secondo gli esperti Milano è già ad un punto di non ritorno, Roma quasi. Il parametro da non superare è quello dei 2.300 ricoveri in terapia intensiva. Oltre quello scatterebbero nuove restrizioni già previste dal governo: chiusura di tutte le attività non essenziali e divieto di circolazione fra le Regioni per cominciare. Fra le attività non essenziali rientrerebbero certamente le sale giochi e i centri commerciali. Scontro per palestre e piscine col Ministro dello Sport Spadafora che ha chiesto come queste attività siano equiparate a bar e ristoranti: tutto chiuso o nessuna distinzione.