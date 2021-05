Cravero: "Inzaghi ha finito il suo tempo alla Lazio. Lasciarsi la giusta decisione"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Roberto Cravero ha parlato della Lazio e del futuro di Simone Inzaghi: "Lasciarsi dopo una marcia trionfante, visto che in questi 5 anni ha fatto miracoli, potrebbe far bene a tutti e due, per trovare nuovi stimoli e riorganizzarsi. Per me Simone ha fatto il suo tempo a Roma, ma non con senso negativo. Ci ha fatto vedere che le sue squadre sanno divertire, ha fatto un capolavoro. Ringiovanimento? La domanda è legata all'allenatore: con Inzaghi credo che andrà avanti questo andazzo, con un altro magari potrebbe esserci la volontà di ringiovanire e di fare cambiamenti".

Lazio, Stendardo e l'indizio social su Inzaghi: "Futuro già scritto" - FT

Lazio, Luiz Felipe e Musacchio si godono Roma: pomeriggio di relax in centro - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE