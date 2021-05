Lazio, Stendardo e l'indizio social su Inzaghi: "Futuro già scritto" - FT

Sono giorni di visite, questi, in quel di Formello. Dopo la visita della sindaca Raggi al quartier generale della Lazio, oggi ha assistito agli allenamenti della squadra l'ex difensore Guglielmo Stendardo. Nel pomeriggio l'Avvocato (soprannome dell'ex biancoceleste nato dalla laurea conseguita in giurisprudenza) ha pubblicato su Instagram gli scatti della giornata. Nella foto pubblicata con Immobile ha scritto: "Fiuto del gol, intelligenza e umiltà. Questo è Ciro Immobile", mentre in quella con Inzaghi, con cui ha condiviso anche lo spogliatoio, ha messo: "Con uno dei migliori allenatori e con un futuro già scritto. Avanti Lazio". Che sia un indizio sulla permanenza del tecnico alla Lazio? Tutto resta da decifrare, ma sicuramente la frase non è passata inosservata.