Lazio, Luiz Felipe e Musacchio si godono Roma: pomeriggio di relax in centro - FOTO

Pomeriggio di relax per Luiz Felipe e Mateo Musacchio a poco più di quarantotto ore dall'ultima sfida stagionale della Lazio. I due hanno deciso di godersi la bellezza e il sole della Capitale. L'argentino ne ha approfittato per passare un po' di tempo con la sua Irene. La donna ha condiviso qualche scatto sul proprio profilo Instagram: i due sembrano aver scelto una location con vista per fare un aperitivo. Non ha dato troppi indizi, invece, il compagno di squadra che si è limitato a pubblicare uno scatto di piazza di Spagna. Il brasiliano non prenderà parte alla prossima sfida dei biancocelesti, poiché squalificato. L'ex Milan continua a non essere al meglio, e non dovrebbe rientrare nell'elenco dei convocati di Inzaghi.

