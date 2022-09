Cremonese - Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming

Servirà lasciarsi alle spalle il bruttissimo ko contro il Midtjylland. Domenica alle 15.00 la Lazio scenderà in campo allo Zini per la gara in programma alle 15.00 contro la Cremonese. Serve rialzare la testa e proseguire su quanto di buono fatto dopo la vittoria dell'Olimpico contro il Verona.

Per chi vedrà il match da casa la sfida sarà trasmessa tramite la piattaforma di DAZN. Gli utenti potranno seguire la gara in streaming eseguendo l'accesso all'app oppure in tv accedendo alla piattaforma tramite il decoder di TimVision o SKY.