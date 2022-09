Cremonese - Lazio, i tifosi preparano la trasferta: il dato sui tagliandi

La Lazio deve ancora disputare la sesta giornata di Serie A contro il Verona, ma il pensiero è già rivolto ai prossimi impegni. Dopo la sfida in Europa contro il Midtjylland, domenica 18 i biancocelesti affronteranno la Cremonese allo stadio Zini. Sarà un tour de force per Sarri e i suoi ragazzi che però, anche in questa occasione, potranno certamente contare sul sostegno dei propri tifosi. Venerdì è stata aperta la vendita dei biglietti e al momento, come appreso dalla nostra redazione, si registrano già 1750 tagliandi staccati. Un buon numero se si considera che i posti messi a disposizione per il settore ospiti sono 2400.

