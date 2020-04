Crespo: "Couto era un assassino con le scarpe da calcio!"

Durante l'emergenza Coronavirus le dirette Instagram fioccano. Soprattutto tra i giocatori, che si raccontano sui social e fanno compagnia alle numerose persone chiuse in casa. E proprio durante una lunga chiacchierata con Fabio Cannavaro, Crespo ha parlato di un suo ex compagno, Couto, con cui ha condiviso la maglia nel 1996/97 al Parma e dal 1998 al 2000 con la Lazio. "Couto era un assassino, un assassino con le scarpe da calcio! Una roba allucinante. Cominciava la caccia all'uomo. Quuando gli partiva la brocca si dimenticava della palla e dava la caccia a chi l'aveva fatto arrabbiare per andare a menarlo. Non gli interessava nulla della partita, la palla poteva essere anche da un'altra parte".