Criscito-Toronto, è già finita: le ipotesi sul futuro del terzino

L'avventura di Domenico Criscito al Toronto è già giunta al capolinea. Dopo appena quattro mesi l'ex calciatore dello Zenit San Pietroburgo ha deciso di lasciare il club canadese (che sta cercando un degno sostituto) e di far ritorno in Italia. Domenica scorsa era a Marassi per assistere al match tra Genoa e Como. Un indizio di un possibile ritorno all'ombra della Laterna? Al momento non è lecito dirlo. Il futuro non è ancora delineato. Tra le ipotesi c'è anche quella del ritiro e del contestuale inizio dei corsi a Coverciano per diventare allenatore. In seguito spiegherà i motivi che lo hanno portato all'addio al Toronto con cui ha totalizzato 15 presenze in Major League Soccer in cui ha messo a segno un gol meraviglioso contro il New England Revolution.