Cristiano Zanetti: "Lazio altalenante. Contro l'Inter? Dipenderà da Milinkovic..."

Alla ripresa del campionato dopo la pausa per dar spazio alle nazionali, la Lazio sfiderà l'Inter sabato pomeriggio all'Olimpico. Si tratterà indubbiamente di un match speciale per Sarri, che affronterà la squadra campione in carica. Ma, in particolar modo, lo sarà per Inzaghi, che tornerà in quella che è stata la sua "casa" per più di vent'anni. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Cristiano Zanetti si è sbilanciato sull'incontro: "Per Inzaghi sarà un esame tornare e giocare contro il suo recente passato. La Lazio è altalenante, può fare bene o male, dipende dall'umore di Milinkovic. Se sta bene lui e anche Felipe la Lazio gira..."

