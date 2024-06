Croazia - Italia, gli azzurri agli ottavi: le parole dei protagonisti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Subito dopo il triplice fischio di Croazia-Italia sono arrivate anche le parole di Riccardo Calafiori, autore dell'assist vincente per il gol di Zaccagni. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni della Rai: "È una soddisfazione enorme, ancora non voglio pensare alla prossima che devo saltare. Un'emozione bellissima, in questo momento non mi importa nient’altro. Passare il turno era l’unica cosa che contava, anche a livello di prestazione però non abbiamo fatto male. Dobbiamo ripartire da questi tratti in cui abbiamo fatto il nostro meglio. Abbiamo un obiettivo in testa, non possiamo accontentarci, dobbiamo giocare fino alla fine".

Ecco poi Retegui: "Grandissima soddisfazione, abbiamo giocato contro una squadra di grande qualità. Dopo la partita contro la Spagna, abbiamo dimostrato personalità. Sono molto felice! Oggi sono contento perché il gol l'ha fatto Mattia, l'attaccante vuole sempre far gol però siamo una squadra e l'importante era pareggiare oggi e passare il turno. Dove possiamo arrivare? Oggi siamo tranquilli, contenti. Abbiamo voglia di continuare, con la Svizzera vogliamo vincere. Andremo passo dopo passo".

Infine, il commento di Di Lorenzo: "È stata una partita sofferta, ma l'obiettivo era passare il girone e ce l'abbiamo fatta. Pareggiarla all'ultimo così è bello, quindi dobbiamo essere contenti. Con la Spagna abbiamo dato questo senso di fragilità che non dovremmo avere. Dobbiamo sicuramente crescere, anche se in questi tornei brevi non è facile. Il mister ha provato a cambiare qualcosa e nel primo tempo sono partito io largo, poi è entrato Chiesa che ha messo in difficoltà la loro difesa. Sono stato giustamente criticato, io so benissimo che non sono quel giocatore e vado avanti a lavorare. Io approccio sempre questo lavoro dando il massimo. Nella mia carriera non mi sono mai fatto prendere in modo troppo esagerato. Sono contento per il mister, perché ho un rapporto con lui fantastico. Se c'era un altro allenatore stasera io non avrei giocato. Per lui darò sempre il massimo, così come per i miei compagni e per lo staff. Ora con la fase ad eliminazione diretta l'Italia sarà difficile da affrontare. Calafiori è entrato alla fine in questo gruppo, ma ha grande personalità. Sono contento per lui e per Zaccagni, questo è un gruppo fatto da grandi persone. Ora però inizia il bello".

