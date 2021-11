Croazia, Mandzukic nuovo membro dello staff tecnico

L’ex calciatore della Juventus e del Milan Mario Mandzukic ha lasciato il calcio giocato ma non si allontanerà dal campo. L’ex attaccante è entrato a far parte dello staff tecnico della Croazia, ad annunciare la collaborazione è stata la Federazione tramite i canali social ufficiali. Collaborerà con il Ct Zlatko Dalic, suo ex compagno di selezione. Queste le sue parole: “Grazie mille all'allenatore Dalic e al presidente federale Kustic per la fiducia: abbiamo raggiunto un accordo di collaborazione senza alcun problema. Non vedo l'ora di iniziare. So quanto la Nazionale abbia significato per me come giocatore e voglio trasmettere questa passione e la mia esperienza alla nuova generazione”

