Crotone, la squadra torna a lavorare: Cosmi sorride per un recupero importante

Dopo la convincente vittoria contro il Torino, il Crotone è tornato a lavorare questa mattina al centro sportivo in vista dell'impegno contro la Lazio. Venerdì alle 15 all'Olimpico è infatti in programma l'anticipo della 27esima giornata di Serie A. Consueta seduta di scarico per coloro che sono stati maggiormente impiegati ieri contro i granata, normale seduta di lavoro per il resto del gruppo. Nel report pubblicato sul sito ufficiale rossoblù, anche le ultime sulle condizioni di Benali: il centrocampista ha iniziato a lavorare con la squadra. Domani è in programma un nuovo allenamento mattutino.

