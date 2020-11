Crotone - Lazio, Condò: "Le porte chiuse favoriscono lo svolgimento. Sulla Champions..."

Paolo Condò, durante il pre partita di Sky Sport, ha spiegato cosa potrebbe agevolare lo svolgimento della gara tra Crotone e Lazio: "Vista la situazione che c'è in città, questa è una partita che, con il pubblico, sarebbe stata sicuramente rinviata. Già ieri, probabilmente, per il pericolo della gente di raggiungere lo stadio. Il fatto che la gara sia a porte chiuse, forse da' una chance allo svolgimento. Penso che i giocatori non si divertiranno molto in queste condizioni".

LAZZARI - Durante il programma si è parlato anche dei giocatori partiti dai Dilettanti e arrivati in Serie A, tra cui Lazzari. Il giornalista su di lui ha detto: "E' il giocatore che tecnicamente mi sorprende di più. Ha salvato la Spal durante il suo primo campionato (com'è stato ceduto poi la Spal è retrocessa) e ha fatto segnare alla Lazio un salto di qualità fantastico. Immaginare che giocasse nei Dilettanti uno dall'impatto straordinario come Lazzari è incredibile".

Il noto opinionista ha aggiunto sulla Lazio: "L’obiettivo principale per l’autunno è il passaggio del turno in Champions League e le cose si sono messe molto bene. Rispetto a Inter e Juventus, non sta pagando molto l’impegno in coppa. Passare il girone e mantenere il passo delle altre in campionato sarebbe un successo”.