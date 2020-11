Crotone - Lazio, Messias: "Affrontiamo una grande squadra, dovremo metterci qualcosa in più"

Dopo la pausa per le Nazionali, questo weekend tornerà in campo la Serie A. La Lazio sarà impegnata nella trasferta di Crotone dove i calabresi si stanno preparando in vista della sfida. Queste le parole dell'attaccante Junior Messias, apparse sul sito ufficiale del club rossoblù: "Dobbiamo prepararci al meglio, veniamo da un buon pareggio a Torino. C’è stata la pausa per le Nazionali quindi dobbiamo sfruttare questo e mettere benzina nelle gambe. La Lazio è una squadra importante, dovremo metterci qualcosa in più per la vittoria e stiamo lavorando per questo. È una squadra che sa giocare a calcio, l’anno scorso ha lottato per vincere il campionato, noi dobbiamo fare il nostro e fare meglio di quanto stiamo facendo. Nelle gare interne abbiamo sempre fatto bene, abbiamo preso pochi gol. Dobbiamo sfruttare al massimo il fattore campo.

