Crotone - Lazio, Simy: "Partita difficile, giocheremo contro una delle migliori in Europa"

A pochi minuti dall'inizio della partita tra Lazio e Crotone, Simy ha parlato ai microfoni di Sky Sport proprio della gara. L'attaccante rossoblù ha detto: "Io credo che la squadra stia bene. La settimana è stata anomala per le assenze dovute dagli impegni internazionali e gli infortuni, ma ci sta. Le assenze ci sono anche per gli altri, non solo per noi. Andiamo avanti a lavorare pensando a ciò che dobbiamo fare. La partita sarà difficile, lo sappiamo, giocheremo contro una delle migliori squadre europee, dobbiamo entrare con l'attenzione giusta perché è importante farlo in questa categoria. Se non metti l'attenzione giusta fai fatica. Oggi è un grande test per noi, ma lo affronteremo con la massima attenzione".