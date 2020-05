Cucchi: "Il gol di Calori divenne leggenda, il 14 maggio nella storia. Sulla Lazio attuale..."

Riccardo Cucchi, storica voce di 'Tutto il calcio minuto per minuto', è tornato a parlare del gol di Calori in Perugia-Juventus, gara di cui lui stesso fece la radiocronaca: "Un gol bellissimo, inaspettato. Non segnava moltissimo, ma quella rete è diventa a leggenda. Un giusto finale? Sì io direi di sì, ma si potrebbero innescare decine di polemiche. I tifosi della Juventus contestano ancora il fatto che quella partita si giocò. Per me Collina agì secondo coscienza ma rimane in piedi qualunque tipo di polemica. Fu un campionato complicato, così come quello dell'anno precedente. Il calcio ci ha abituato a finali imprevedibili. Ci sono alcune date che per tanti sono felici, altri le ricordano con tristezza. Il 14 maggio rimarrà alla storia, non solo per il recupero della Lazio, ma anche per come fu costruito questo soggetto. Con quel diluvio, la gente di Roma che aspettava il risultato di Perugia".

TIFOSO DELLA LAZIO - "Come sono diventato tifoso della Lazio? Non bisognerebbe neanche farla questa domanda, il vero tifoso non ha neanche motivazioni. Sono diventato della Lazio quando ero piccolo, non aveva vinto nulla, neanche la Coppa Italia del 58. Ho visto tanti campionati di Serie B. Se un ragazzino si appassiona ai colori della propria squadra, continua a farlo anche quando non vince. È proprio qui il succo dell'essere laziale. Abbiamo delle date e le ricordiamo in modo particolare. Nel calcio è difficile vincere, quando arriva il successo è ancora più bello".

LA LAZIO ATTUALE - "Mi è capitato di frequente venire a Formello, ho avuto la possibilità di respirare quell’atmosfera. Al di là del valore della squadra, del lavoro di Inzaghi, dell’attaccamento alla maglia, ho notato quella chimica che si crea nello spogliatoio. È l’artefice della convinzione che si possa fare qualcosa di grande. E questo c’è, è il segreto di tutti i successi. Se non si crea la chimica giusta, che favorisce la voglia di vincere, non si raggiungono i risultati. Spero si possa tornare a giocare e speso si possa tornare a vedere quella squadra. Mi auguro che questa sfida possa essere bella come quando l’abbiamo lasciata. Mi hai fatto vivere una grande emozione, da laziale e da telecronista".

