Cucchi: "La Lazio ha creato occasioni, meglio il secondo tempo"

Lazio e Olympique Marsiglia si dividono la posta in palio nel match odierno di Europa League. Durante la partita sono state tante le occasioni sprecate dai biancocelesti, fino allo scadere del tempo. Come accade di consueto dopo ogni gara giocata dalla Lazio, è arrivato via Twitter il commento di Riccardo Cucchi: "Meglio la Lazio del secondo tempo, rispetto a quella del primo. Le occasioni per vincere le ha create. E anche i francesi hanno avuto le loro".