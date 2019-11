Dabo e Corradi, l'incontro tra ex Lazio: "Un piacere rivederti!" - FOTO

Non solo compagni di squadra. Nella Lazio, come in qualunque altra squadra, si sono creati, nel corso degli anni, forti legami tra i giocatori, rimasti intatti anche quando si indossavano maglie di club diversi. Ousmane Dabo, nella sua esperienza all’ombra del Colosseo, iniziata nel 2003 e terminata nel 2010 con una parentesi nel mezzo tra le fila del Manchester City, ha avuto modo di fare la conoscenza di Bernardo Corradi, nella Capitale per due stagioni. I due si sono incontrati ieri sera in un noto ristorante di Parigi. A testimoniarlo, la foto pubblicata dal francese su Twitter dal francese: “Ieri col mio amico Bernardo Corradi. Sempre un piacere gli incontri tra ex-compagni”.

